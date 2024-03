Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels in Rot

Der NASDAQ 100 verlor am Freitag an Boden.

Am Freitag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss um 1,15 Prozent auf 17 808,25 Punkte nach unten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,488 Prozent tiefer bei 17 926,92 Punkten, nach 18 014,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 17 764,99 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 930,47 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,843 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 15.02.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 17 845,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.12.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 16 623,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.03.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 12 251,32 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,64 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 416,73 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit CoStar Group (+ 8,32 Prozent auf 95,18 USD), Intuitive Surgical (+ 3,11 Prozent auf 396,28 USD), Paccar (+ 2,71 Prozent auf 118,33 USD), Lucid (+ 2,66 Prozent auf 2,70 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,14 Prozent auf 191,06 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Adobe (-13,67 Prozent auf 492,46 USD), Atlassian A (-4,08 Prozent auf 194,43 USD), MercadoLibre (-3,96 Prozent auf 1 499,51 USD), CrowdStrike (-3,94 Prozent auf 315,65 USD) und Intuit (-3,77 Prozent auf 625,52 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 57 272 355 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,834 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,34 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at