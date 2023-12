Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel mit Verlusten

Am Mittwoch notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0,58 Prozent tiefer bei 14 146,71 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,673 Prozent auf 14 325,62 Punkte an der Kurstafel, nach 14 229,91 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 14 138,51 Punkte, das Tageshoch hingegen 14 327,63 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,155 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 06.11.2023, den Stand von 13 518,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.09.2023, wurde der NASDAQ Composite auf 13 872,47 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 06.12.2022, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 11 014,89 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2023 bereits um 36,20 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 446,55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 265,04 Punkten erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Arundel (+ 16,28 Prozent auf 0,20 CHF), Escalon Medical (+ 13,25 Prozent auf 0,30 USD), Cutera (+ 9,09 Prozent auf 2,40 USD), Astro-Med (+ 8,29 Prozent auf 15,16 USD) und Digi International (+ 5,88 Prozent auf 24,12 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Amtech Systems (-7,95 Prozent auf 6,72 USD), Donegal Group B (-7,39 Prozent auf 13,04 USD), Powell Industries (-6,00 Prozent auf 83,01 USD), EMCORE (-5,60 Prozent auf 0,46 USD) und Old Dominion Freight Line (-5,55 Prozent auf 372,89 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 909 666 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 2,730 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,42 erwartet. Im Index verzeichnet die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 40,85 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

