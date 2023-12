Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite notiert nachmittags im Minus

Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,32 Prozent leichter bei 14 686,82 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,440 Prozent stärker bei 14 798,72 Punkten, nach 14 733,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 14 642,23 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 855,62 Zählern.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 2,42 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 14.11.2023, den Wert von 14 094,38 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 14.09.2023, einen Stand von 13 926,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.12.2022, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 11 170,89 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 stieg der Index bereits um 41,40 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 14 855,62 Punkten. Bei 10 265,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Ebix (+ 23,91 Prozent auf 5,70 USD), AXT (+ 14,04 Prozent auf 2,60 USD), QC (+ 13,43 Prozent auf 0,76 USD), Cerus (+ 12,43 Prozent auf 2,04 USD) und Align Technology (+ 12,23 Prozent auf 259,65 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Amtech Systems (-31,05 Prozent auf 4,13 USD), Adobe (-6,58 Prozent auf 583,17 USD), Nissan Motor (-5,51 Prozent auf 534,80 JPY), EMCORE (-4,74 Prozent auf 0,39 USD) und Manhattan Associates (-4,36 Prozent auf 214,97 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 247 457 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 2,783 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die New York Community Bancorp-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index verzeichnet die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 38,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at