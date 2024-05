Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite notiert schlussendlich im Minus

Der NASDAQ Composite zeigte sich am Abend mit negativem Vorzeichen.

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,58 Prozent leichter bei 16 920,58 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,826 Prozent auf 16 879,35 Punkte an der Kurstafel, nach 17 019,88 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 16 873,97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16 989,60 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ Composite bereits um 0,399 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 29.04.2024, bei 15 983,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 16 091,92 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 12 975,69 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 14,59 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 17 032,66 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 477,57 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit SurModics (+ 19,94 Prozent auf 42,10 USD), Ebix (+ 15,38 Prozent auf 0,45 USD), Cutera (+ 11,39 Prozent auf 2,25 USD), Allscripts Healthcare Solutions (+ 8,57 Prozent auf 9,50 USD) und TransAct Technologies (+ 5,09 Prozent auf 3,51 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Metalink (-96,90 Prozent auf 0,01 USD), Emmis Communications A (-58,42 Prozent auf 2,00 USD), Cumulus Media A (-8,24 Prozent auf 2,34 USD), Nektar Therapeutics (-8,00 Prozent auf 1,38 USD) und Sify (-7,74 Prozent auf 1,55 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17 942 227 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2,946 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Bed Bath Beyond-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Comtech Telecommunications-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at