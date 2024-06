Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags schwächer

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 1,27 Prozent tiefer bei 16 524,71 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,208 Prozent auf 16 771,90 Punkte an der Kurstafel, nach 16 737,08 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 16 445,54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 789,27 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2,73 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, mit 15 657,82 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite verzeichnete am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, den Wert von 16 091,92 Punkten. Am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 12 935,29 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 11,91 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 17 032,66 Punkte. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Celadon Group (+ 430,00 Prozent auf 0,00 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 18,18 Prozent auf 0,13 USD), American Superconductor (+ 9,58 Prozent auf 19,11 USD), Arundel (+ 6,77 Prozent auf 0,14 CHF) und Taylor Devices (+ 5,68 Prozent auf 50,23 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Sify (-32,74 Prozent auf 1,13 USD), Powell Industries (-13,23 Prozent auf 178,71 USD), Ebix (-11,35 Prozent auf 0,42 USD), Amedisys (-5,57 Prozent auf 90,66 USD) und FormFactor (-5,28 Prozent auf 53,95 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Anglo American-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 12 268 234 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,947 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Bed Bath Beyond-Aktie weist mit 0,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Im Index bietet die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,53 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at