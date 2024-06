Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich leichter

Am Donnerstag schloss der NASDAQ Composite nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 17 173,12 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 17 204,87 Zählern und damit 0,099 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (17 187,90 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 17 123,59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 235,73 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 1,82 Prozent. Vor einem Monat, am 06.05.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 16 349,25 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 06.03.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 16 031,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.06.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 13 276,42 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 16,30 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 17 235,73 Punkte. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Enzon Pharmaceuticals (+ 22,18 Prozent auf 0,19 USD), Radcom (+ 7,69 Prozent auf 9,94 USD), Arundel (+ 6,67 Prozent auf 0,16 CHF), 3D Systems (+ 5,53 Prozent auf 4,39 USD) und MarketAxess (+ 4,86 Prozent auf 205,97 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Ebix (-14,11 Prozent auf 0,40 USD), Hooker Furniture (-12,59 Prozent auf 15,28 USD), Cumulus Media A (-8,88 Prozent auf 1,95 USD), Sify (-6,27 Prozent auf 0,89 USD) und Modine Manufacturing (-5,93 Prozent auf 90,52 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 16 681 094 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,841 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Bed Bath Beyond-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Comtech Telecommunications-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

