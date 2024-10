Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 beendet den Handel im Minus

Am Mittwoch notierte der CAC 40 via Euronext letztendlich 0,40 Prozent schwächer bei 7 492,00 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,327 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 1,34 Prozent tiefer bei 7 420,85 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 521,97 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 511,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 7 420,85 Einheiten.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 1,21 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2024, stand der CAC 40 bei 7 449,44 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.07.2024, bei 7 580,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2023, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 022,19 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,516 Prozent ein. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 259,19 Punkten. Bei 7 029,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 227 966 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 318,610 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index weist die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at