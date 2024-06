Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 mittags schwächer

So bewegt sich der CAC 40 mittags.

Der CAC 40 verliert im Euronext-Handel um 12:10 Uhr 0,28 Prozent auf 7 509,62 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,369 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,182 Prozent auf 7 544,40 Punkte an der Kurstafel, nach 7 530,72 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 544,40 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 7 473,14 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 1,63 Prozent. Vor einem Monat, am 28.05.2024, wurde der CAC 40 mit 8 057,80 Punkten berechnet. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 28.03.2024, einen Wert von 8 205,81 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.06.2023, wurde der CAC 40 mit 7 286,32 Punkten gehandelt.

Der Index verlor auf Jahressicht 2024 bereits um 0,282 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Punkten markiert.

CAC 40-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im CAC 40 sind aktuell STMicroelectronics (+ 1,25 Prozent auf 36,78 EUR), AXA (+ 0,86 Prozent auf 30,57 EUR), Sanofi (+ 0,55 Prozent auf 90,32 EUR), Carrefour (+ 0,54 Prozent auf 13,43 EUR) und Kering (+ 0,31 Prozent auf 342,72 EUR). Unter den schwächsten CAC 40-Aktien befinden sich hingegen LOréal (-2,35 Prozent auf 412,08 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-1,90 Prozent auf 128,87 EUR), Danone (-1,09 Prozent auf 56,77 EUR), SAFRAN (-0,83 Prozent auf 196,79 EUR) und Schneider Electric (-0,78 Prozent auf 224,73 EUR).

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 195 469 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 361,760 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Unter den CAC 40-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,26 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at