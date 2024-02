Schwacher Wochentag in Wien: Das macht der ATX Prime mittags

Der ATX Prime verzeichnet am Mittag Verluste.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,52 Prozent tiefer bei 1 707,14 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 1 716,10 Punkte an der Kurstafel, nach 1 716,06 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 722,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 1 705,94 Einheiten.

ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 19.01.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 684,50 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 642,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 758,09 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 verlor der Index bereits um 0,402 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 750,09 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Vienna Insurance (+ 0,77 Prozent auf 26,20 EUR), OMV (+ 0,52 Prozent auf 40,87 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,51 Prozent auf 5,93 EUR), UBM Development (+ 0,46 Prozent auf 21,90 EUR) und S IMMO (+ 0,40 Prozent auf 14,90 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Marinomed Biotech (-3,91 Prozent auf 24,60 EUR), Lenzing (-3,03 Prozent auf 30,45 EUR), AT S (AT&S) (-2,36 Prozent auf 20,70 EUR), Rosenbauer (-1,84 Prozent auf 32,00 EUR) und Wienerberger (-1,71 Prozent auf 32,16 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 109 007 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 22,304 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,14 zu Buche schlagen. Die Semperit-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,87 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

