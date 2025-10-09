Pluszeichen in Wien: Anleger lassen ATX Prime am Donnerstagmittag steigen

Der ATX Prime befindet sich am vierten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Am Donnerstag tendiert der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,43 Prozent höher bei 2 360,11 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,020 Prozent auf 2 349,58 Punkte an der Kurstafel, nach 2 350,06 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 362,57 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 347,17 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,710 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 09.09.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 322,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 258,78 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 09.10.2024, einen Stand von 1 804,34 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 29,26 Prozent. Bei 2 428,97 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 745,07 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 3,00 Prozent auf 27,50 EUR), Wienerberger (+ 2,36 Prozent auf 27,72 EUR), UBM Development (+ 1,84 Prozent auf 22,10 EUR), Frequentis (+ 1,76 Prozent auf 81,00 EUR) und Andritz (+ 1,42 Prozent auf 60,60 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Kapsch TrafficCom (-1,62 Prozent auf 7,28 EUR), FACC (-1,39 Prozent auf 9,23 EUR), ZUMTOBEL (-0,99 Prozent auf 3,99 EUR), Raiffeisen (-0,80 Prozent auf 29,84 EUR) und Flughafen Wien (-0,75 Prozent auf 52,60 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 101 172 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 32,894 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Im ATX Prime weist die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,72 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

