Schwacher Wochentag in Zürich: Das macht der SPI am Mittag

Am ersten Tag der Woche ziehen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Der SPI sinkt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,43 Prozent auf 15 262,27 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,974 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,082 Prozent auf 15 316,00 Punkte an der Kurstafel, nach 15 328,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 232,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 316,16 Punkten verzeichnete.

SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, bei 14 798,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2023, betrug der SPI-Kurs 14 601,03 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, bei 13 905,31 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,75 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 452,41 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Swissquote (+ 4,59 Prozent auf 255,20 CHF), Orascom Development (+ 3,79 Prozent auf 4,38 CHF), Idorsia (+ 3,68 Prozent auf 1,89 CHF), MCH (+ 3,31 Prozent auf 4,99 CHF) und PolyPeptide (+ 3,30 Prozent auf 24,44 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Spexis (-24,80 Prozent auf 0,08 CHF), Meyer Burger (-18,93 Prozent auf 0,04 CHF), Kinarus (-12,50 Prozent auf 0,00 CHF), ObsEva (-11,18 Prozent auf 0,01 CHF) und Addex Therapeutics (-8,71 Prozent auf 0,07 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 51 173 908 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 258,809 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Die Orascom Development-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Varia US Properties-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,12 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at