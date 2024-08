Schwacher Wochentag in Zürich: Das macht der SPI am Nachmittag

Am Nachmittag ziehen sich die Anleger in Zürich zurück.

Am Dienstag geht es im SPI um 15:39 Uhr via SIX um 0,27 Prozent auf 16 344,74 Punkte nach unten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,203 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,034 Prozent auf 16 384,15 Punkte an der Kurstafel, nach 16 389,74 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 16 302,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 405,32 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, betrug der SPI-Kurs 16 246,90 Punkte. Vor drei Monaten, am 27.05.2024, wies der SPI einen Stand von 15 974,09 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bewegte sich der SPI bei 14 443,65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 12,18 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 16 484,31 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Addex Therapeutics (+ 21,74 Prozent auf 0,07 CHF), Feintool International (+ 1,92 Prozent auf 15,95 CHF), COLTENE (+ 1,59 Prozent auf 51,00 CHF), Calida (+ 1,40 Prozent auf 29,00 CHF) und Bell (+ 1,35 Prozent auf 263,50 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen HOCHDORF (-65,50 Prozent auf 1,68 CHF), Meyer Burger Technology (-10,85 Prozent auf 2,00 CHF), Evolva (-10,21 Prozent auf 0,84 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-9,38 Prozent auf 0,29 CHF) und SHL Telemedicine (-5,42 Prozent auf 2,79 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Addex Therapeutics-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 3 902 743 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 256,812 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Im Index weist die CPH Group-Aktie mit 8,82 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

