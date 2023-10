Schwacher Wochentag in Zürich: SLI in Rot

Am Donnerstag tendiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 1,10 Prozent schwächer bei 1 643,29 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,880 Prozent leichter bei 1 647,03 Punkten, nach 1 661,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 1 654,69 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 641,57 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Verluste von 3,65 Prozent. Vor einem Monat, am 19.09.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 733,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.07.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 755,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.10.2022, wies der SLI einen Wert von 1 578,34 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 schlägt ein Minus von 2,25 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 631,90 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Schindler (+ 4,04 Prozent auf 185,40 CHF), Swatch (I) (+ 2,40 Prozent auf 230,80 CHF), Sika (+ 1,66 Prozent auf 219,90 CHF), VAT (+ 1,23 Prozent auf 328,80 CHF) und Richemont (+ 0,81 Prozent auf 105,95 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Roche (-4,61 Prozent auf 237,95 CHF), Nestlé (-3,01 Prozent auf 99,18 CHF), Partners Group (-2,09 Prozent auf 983,00 CHF), Novartis (-1,93 Prozent auf 85,47 CHF) und Sandoz (-1,80 Prozent auf 27,82 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI ist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 184 834 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 280,952 Mrd. Euro den größten Anteil.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 6,42 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

