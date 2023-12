Schwacher Wochentag in Zürich: SLI legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Am Freitag gibt der SLI um 15:41 Uhr via SIX um 0,02 Prozent auf 1 777,48 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,308 Prozent auf 1 772,41 Punkte an der Kurstafel, nach 1 777,89 Punkten am Vortag.

Bei 1 771,24 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 778,76 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der SLI bereits um 0,247 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 22.11.2023, bei 1 714,81 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 22.09.2023, bei 1 725,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.12.2022, wies der SLI einen Stand von 1 639,72 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 5,74 Prozent. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 810,36 Punkten. 1 599,02 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,93 Prozent auf 295,80 CHF), Lonza (+ 1,88 Prozent auf 352,90 CHF), VAT (+ 0,93 Prozent auf 421,40 CHF), Alcon (+ 0,92 Prozent auf 66,06 CHF) und Sandoz (+ 0,63 Prozent auf 27,36 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Logitech (-1,53 Prozent auf 78,74 CHF), Richemont (-1,45 Prozent auf 115,85 CHF), SGS SA (-1,01 Prozent auf 72,24 CHF), Swatch (I) (-0,92 Prozent auf 226,60 CHF) und Julius Bär (-0,51 Prozent auf 46,80 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 2 607 405 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 265,152 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,85 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,25 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

