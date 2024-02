Schwacher Wochentag in Zürich: SLI mittags in Rot

Am Donnerstag tendiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,19 Prozent schwächer bei 1 806,76 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,450 Prozent auf 1 802,10 Punkte an der Kurstafel, nach 1 810,24 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 1 809,42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 797,98 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,074 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bewegte sich der SLI bei 1 776,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.11.2023, lag der SLI noch bei 1 641,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.02.2023, lag der SLI-Kurs bei 1 762,89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 2,45 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 829,64 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Julius Bär (+ 7,15 Prozent auf 50,68 CHF), Straumann (+ 5,29 Prozent auf 139,40 CHF), Lonza (+ 1,37 Prozent auf 430,60 CHF), ams (+ 1,32 Prozent auf 2,08 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,23 Prozent auf 37,14 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Roche (-3,76 Prozent auf 237,80 CHF), Sandoz (-3,56 Prozent auf 28,74 CHF), UBS (-1,58 Prozent auf 25,58 CHF), Zurich Insurance (-0,91 Prozent auf 435,10 CHF) und Alcon (-0,79 Prozent auf 64,92 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 266 448 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 274,794 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,40 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

