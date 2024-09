Schwacher Wochentag in Zürich: SLI sackt zum Start des Freitagshandels ab

Der SLI setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:11 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,09 Prozent leichter bei 1 996,39 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,029 Prozent auf 1 998,75 Punkte an der Kurstafel, nach 1 998,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 1 999,54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 994,95 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 2,67 Prozent. Vor einem Monat, am 27.08.2024, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 993,79 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 27.06.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 947,67 Punkten. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 27.09.2023, bei 1 698,17 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 13,21 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 023,54 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 742,94 Zählern.

SLI-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit ams (+ 2,76 Prozent auf 1,17 CHF), Richemont (+ 2,36 Prozent auf 134,25 CHF), Swatch (I) (+ 2,19 Prozent auf 179,60 CHF), Adecco SA (+ 1,27 Prozent auf 28,74 CHF) und Straumann (+ 1,04 Prozent auf 135,50 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Lonza (-3,26 Prozent auf 522,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,84 Prozent auf 49,80 CHF), Sandoz (-0,79 Prozent auf 35,32 CHF), Swiss Re (-0,68 Prozent auf 116,85 CHF) und Givaudan (-0,59 Prozent auf 4 582,00 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 296 853 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 229,693 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,36 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,72 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at