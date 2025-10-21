Schwacher Wochentag in Zürich: SLI verliert

Der SLI zeigt sich heute leichter.

Am Dienstag fällt der SLI um 12:09 Uhr via SIX um 0,29 Prozent auf 2 033,45 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,094 Prozent auf 2 037,37 Punkte an der Kurstafel, nach 2 039,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2 032,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 040,29 Punkten verzeichnete.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Stand von 1 994,13 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 21.07.2025, einen Stand von 1 986,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 998,01 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 5,82 Prozent nach oben. Bei 2 146,62 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 721,32 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell ams-OSRAM (+ 8,25 Prozent auf 12,86 CHF), Sonova (+ 1,00 Prozent auf 221,20 CHF), Zurich Insurance (+ 0,47 Prozent auf 558,20 CHF), Swiss Re (+ 0,45 Prozent auf 146,60 CHF) und Swisscom (+ 0,34 Prozent auf 594,50 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Swatch (I) (-2,71 Prozent auf 172,20 CHF), Julius Bär (-1,55 Prozent auf 52,24 CHF), Adecco SA (-1,38 Prozent auf 22,84 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,29 Prozent auf 58,22 CHF) und Sandoz (-1,10 Prozent auf 48,41 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 315 146 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 242,834 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,09 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at