Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|Kursentwicklung im Fokus
|
21.10.2025 12:26:48
Schwacher Wochentag in Zürich: SLI verliert
Am Dienstag fällt der SLI um 12:09 Uhr via SIX um 0,29 Prozent auf 2 033,45 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,094 Prozent auf 2 037,37 Punkte an der Kurstafel, nach 2 039,28 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2 032,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 040,29 Punkten verzeichnete.
SLI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Stand von 1 994,13 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 21.07.2025, einen Stand von 1 986,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 998,01 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 5,82 Prozent nach oben. Bei 2 146,62 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 721,32 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell ams-OSRAM (+ 8,25 Prozent auf 12,86 CHF), Sonova (+ 1,00 Prozent auf 221,20 CHF), Zurich Insurance (+ 0,47 Prozent auf 558,20 CHF), Swiss Re (+ 0,45 Prozent auf 146,60 CHF) und Swisscom (+ 0,34 Prozent auf 594,50 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Swatch (I) (-2,71 Prozent auf 172,20 CHF), Julius Bär (-1,55 Prozent auf 52,24 CHF), Adecco SA (-1,38 Prozent auf 22,84 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,29 Prozent auf 58,22 CHF) und Sandoz (-1,10 Prozent auf 48,41 CHF) unter Druck.
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 315 146 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 242,834 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf
Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,09 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Sonova AGmehr Nachrichten
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI verliert (finanzen.at)
|
12:26
|Dienstagshandel in Zürich: So steht der SMI aktuell (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich: SLI-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Zürich: SMI legt zum Start zu (finanzen.at)
|
07:00