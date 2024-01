Schwacher Wochentag in Zürich: SMI beginnt Dienstagshandel mit Verlusten

Der SMI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Dienstagmorgen in die Verlustzone.

Am Dienstag notiert der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,01 Prozent leichter bei 11 274,14 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,261 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,068 Prozent auf 11 283,05 Punkte an der Kurstafel, nach 11 275,35 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 11 273,54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 11 287,44 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 11 153,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2023, wurde der SMI mit 10 331,92 Punkten berechnet. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 23.01.2023, den Stand von 11 406,27 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,930 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 11 309,94 Punkten. Bei 11 088,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Sika (+ 2,11 Prozent auf 236,90 CHF), Lonza (+ 1,15 Prozent auf 377,20 CHF), Richemont (+ 0,93 Prozent auf 118,75 CHF), Swiss Life (+ 0,74 Prozent auf 600,60 CHF) und Swiss Re (+ 0,26 Prozent auf 99,62 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Logitech (-3,24 Prozent auf 80,14 CHF), Partners Group (-0,93 Prozent auf 1 120,50 CHF), Sonova (-0,60 Prozent auf 280,20 CHF), Holcim (-0,44 Prozent auf 64,02 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,34 Prozent auf 292,60 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI weist die Logitech-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 150 644 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 266,750 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,75 zu Buche schlagen. Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 6,51 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

