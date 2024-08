Schwacher Wochentag in Zürich: So bewegt sich der SPI aktuell

Am Donnerstag tendiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,53 Prozent schwächer bei 15 682,01 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,090 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,751 Prozent schwächer bei 15 647,58 Punkten, nach 15 765,99 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 15 682,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 15 511,89 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 1,17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.07.2024, bewegte sich der SPI bei 16 058,11 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 08.05.2024, bei 15 477,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.08.2023, bewegte sich der SPI bei 14 598,76 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,63 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 16 484,31 Punkten. 14 455,60 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell COLTENE (+ 5,41 Prozent auf 48,70 CHF), GAM (+ 4,50 Prozent auf 0,22 CHF), lastminutecom (+ 3,61 Prozent auf 17,20 CHF), Banque Cantonale de Geneve (+ 3,18 Prozent auf 292,00 CHF) und Schweizerische Nationalbank (+ 2,76 Prozent auf 3 720,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Curatis (-9,94 Prozent auf 5,62 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-8,43 Prozent auf 0,38 CHF), Ascom (-8,03 Prozent auf 5,50 CHF), Schlatter Industries (-6,35 Prozent auf 23,60 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-6,24 Prozent auf 7,36 CHF) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 642 167 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 246,117 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

In diesem Jahr hat die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die CPH Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,87 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at