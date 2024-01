Schwacher Wochentag in Zürich: So performt der SMI mittags

Der SMI verzeichnet am Donnerstag Verluste.

Um 12:09 Uhr gibt der SMI im SIX-Handel um 0,44 Prozent auf 11 147,91 Punkte nach. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,265 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,341 Prozent auf 11 158,60 Punkte an der Kurstafel, nach 11 196,82 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 11 138,99 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11 198,20 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der SMI bereits um 0,676 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 153,09 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 25.10.2023, den Wert von 10 400,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.01.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 404,77 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,200 Prozent zurück. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 11 309,94 Punkten. 11 088,62 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Givaudan (+ 6,33 Prozent auf 3 527,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,53 Prozent auf 287,20 CHF), Swiss Life (+ 0,50 Prozent auf 607,40 CHF), Sika (+ 0,47 Prozent auf 236,40 CHF) und UBS (+ 0,39 Prozent auf 25,67 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Lonza (-1,78 Prozent auf 374,60 CHF), Novartis (-1,34 Prozent auf 92,28 CHF), Roche (-1,10 Prozent auf 242,45 CHF), Nestlé (-0,78 Prozent auf 94,58 CHF) und Alcon (-0,75 Prozent auf 65,98 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 858 219 Aktien gehandelt. Mit 264,238 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,76 erwartet. Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 6,53 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at