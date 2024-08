Schwacher Wochentag in Zürich: SPI letztendlich leichter

In Zürich war am dritten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Der SPI schloss nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 16 274,12 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,184 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,361 Prozent auf 16 230,69 Punkte an der Kurstafel, nach 16 289,49 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 16 230,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 303,71 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,536 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bei 16 153,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2024, wies der SPI einen Wert von 15 996,80 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.08.2023, wies der SPI 14 307,85 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,70 Prozent aufwärts. 16 484,31 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. 14 455,60 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell SHL Telemedicine (+ 16,21 Prozent auf 3,37 CHF), ASMALLWORLD (+ 7,41 Prozent auf 1,45 CHF), Xlife Sciences (+ 6,01 Prozent auf 30,00 CHF), Private Equity (+ 5,80 Prozent auf 73,00 CHF) und Highlight Event and Entertainment (+ 5,26 Prozent auf 9,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen ObsEva (-90,00 Prozent auf 0,00 USD), Evolva (-6,77 Prozent auf 0,88 CHF), Medartis (-5,09 Prozent auf 61,50 CHF), Addex Therapeutics (-5,08 Prozent auf 0,06 CHF) und SoftwareONE (-3,98 Prozent auf 16,40 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 052 570 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 254,859 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Im Index bietet die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,96 Prozent die höchste Dividendenrendite.

