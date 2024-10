Schwacher Wochentag in Zürich: SPI notiert im Minus

Am Freitag notiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,04 Prozent leichter bei 16 035,60 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,174 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,105 Prozent schwächer bei 16 025,67 Punkten, nach 16 042,50 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Freitag bei 15 984,29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 073,87 Punkten erreichte.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,39 Prozent nach unten. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 04.09.2024, den Wert von 16 161,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.07.2024, bewegte sich der SPI bei 16 072,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.10.2023, wies der SPI einen Wert von 14 084,96 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 10,06 Prozent. Bei 16 557,98 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern erreicht.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Relief Therapeutics (+ 17,08 Prozent auf 2,81 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 9,93 Prozent auf 0,16 CHF), HOCHDORF (+ 6,45 Prozent auf 0,66 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 6,16 Prozent auf 18,60 CHF) und Curatis (+ 5,35 Prozent auf 9,06 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-28,22 Prozent auf 5,85 CHF), ONE swiss bank (-11,25 Prozent auf 3,55 CHF), GAM (-10,92 Prozent auf 0,17 CHF), Xlife Sciences (-7,22 Prozent auf 27,00 CHF) und DocMorris (-6,35 Prozent auf 31,88 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 657 986 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 240,412 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Die Adecco SA-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

