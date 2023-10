Schwacher Wochentag in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich leichter

Das machte das Börsenbarometer in Zürich am Donnerstag zum Handelsende.

Schlussendlich gab der SPI im SIX-Handel um 0,53 Prozent auf 14 356,91 Punkte nach. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,914 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,216 Prozent auf 14 465,23 Punkte an der Kurstafel, nach 14 434,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 481,84 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 356,91 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 1,63 Prozent. Der SPI stand vor einem Monat, am 12.09.2023, bei 14 456,78 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 12.07.2023, den Wert von 14 572,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.10.2022, lag der SPI noch bei 13 052,75 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 2,23 Prozent aufwärts. 15 314,62 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 13 616,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Kuros (Kuros Biosciences) (+ 12,84 Prozent auf 2,46 CHF), Spexis (+ 7,92 Prozent auf 0,22 CHF), GAM (+ 6,44 Prozent auf 0,48 CHF), Evolva (+ 5,26 Prozent auf 3,00 CHF) und Schlatter Industries (+ 4,72 Prozent auf 22,20 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Achiko (-25,00 Prozent auf 0,00 CHF), Kinarus (-20,00 Prozent auf 0,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (-9,09 Prozent auf 14,00 CHF), Addex Therapeutics (-7,71 Prozent auf 0,06 CHF) und ObsEva (-6,50 Prozent auf 0,05 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13 894 766 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 279,510 Mrd. Euro heraus.

SPI-Fundamentaldaten

Die Achiko-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 7,48 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Varia US Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at