|
13.09.2026 09:22:39
Schwedens Regierungschef kämpft um Machterhalt
STOCKHOLM (dpa-AFX) - Bei der schwedischen Parlamentswahl am Sonntag kämpft der konservative Regierungschef Ulf Kristersson um den Machterhalt. Seine Herausforderin ist seine Vorgängerin im Amt: die Sozialdemokratin Magdalena Andersson.
Kristersson regiert derzeit mit einer Koalition aus Konservativen, Christdemokraten und Liberalen. Unterstützt wird die Regierung von den rechtspopulistischen Schwedendemokraten. Kristersson hatte in Aussicht gestellt, dass die Rechtspopulisten Teil seiner künftigen Regierung werden könnten - das wäre ein absolutes Novum in Schweden.
In letzten Umfragen zeichnete sich ein enges Rennen zwischen Kristerssons konservativem und Anderssons linksgerichtetem Lager ab. Acht Millionen Schweden sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben./wbj/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.