Scores: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Scores ließ sich am 06.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Scores die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen USD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Scores 0,35 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 44,44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 0,63 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

