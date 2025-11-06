Scout24-Aktie stabil: Unternehmen gut positioniert im Wettbewerb - Bernstein bestätigt Outperform

Starkes Geschäftsmodell 06.11.2025 11:45:38

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Aktien von Scout24 beim Kursziel von 125 Euro mit "Outperform" aufgenommen.

Kleinanzeigen seien ein hervorragendes Geschäftsmodell, denn führende Anbieter erzielten in vielen Regionen durchweg sehr hohe Gewinnmargen, schrieb Annick Maas am Mittwochabend in ihrer Empfehlung. Im Mittelpunkt der Investitionsdebatte stünden derzeit die Künstliche Intelligenz (KI) und der Wettbewerb. Sie glaubt, dass die KI helfen wird, Immobilien schneller auf den Markt zu bringen. Im Wettbewerb stehe Scout24 mit gesteigerten Marktanteilen gut da, um potenzielle neue Konkurrenz abzuwehren.

Die Scout24-Aktie gewinnt im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 0,05 Prozent auf 99,60 Euro.

Bildquelle: Scout24
Scout24 93,05 -4,42% Scout24

