Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|
05.11.2025 10:52:48
Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Scout24-Aktie mit Buy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Nizla Naizer lobte in ihrer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung jüngster Quartalszahlen und Gespräche mit dem Management das starke Fundament des Immobilienportal-Betreibers.
Aktieninformation im Fokus: Die Scout24-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung
Die Scout24-Aktie notierte um 10:34 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 99,05 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 33,27 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 9 992 Scout24-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 ging es für das Papier um 17,7 Prozent nach oben. Scout24 wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Scout24
