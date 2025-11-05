Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Scout24-Aktie mit Buy

Hier sind die Erkenntnisse von Deutsche Bank AG-Analyst Nizla Naizer, der das Scout24-Papier näher betrachtet hat.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Nizla Naizer lobte in ihrer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung jüngster Quartalszahlen und Gespräche mit dem Management das starke Fundament des Immobilienportal-Betreibers.

Die Scout24-Aktie notierte um 10:34 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 99,05 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 33,27 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 9 992 Scout24-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 ging es für das Papier um 17,7 Prozent nach oben. Scout24 wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen.

