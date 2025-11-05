Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Aktie bewertet
|
05.11.2025 14:04:47
Investment-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Scout24-Aktie
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 135 auf 137,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross passte seine Schätzungen für den Portalbetreiber am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts an. Eine geringere Steuerquote führte zu einem höheren Kursziel, obwohl der Experte sogar etwas vorsichtiger kalkuliert.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Scout24-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:39 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 99,40 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 38,53 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 28 057 Scout24-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2025 legte das Papier um 18,1 Prozent zu. Scout24 wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 21:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Scout24mehr Analysen
