SDAX aktuell: Börsianer lassen SDAX zum Ende des Freitagshandels steigen

Letztendlich bewegte sich der SDAX im XETRA-Handel 0,23 Prozent höher bei 14 702,26 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 103,268 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,128 Prozent höher bei 14 686,62 Punkten in den Handel, nach 14 667,82 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 14 594,59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 714,05 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,497 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 12.06.2024, wies der SDAX einen Stand von 15 049,17 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.04.2024, wurde der SDAX auf 14 348,47 Punkte taxiert. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 12.07.2023, einen Stand von 13 549,25 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 6,37 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit SAF-HOLLAND SE (+ 4,59 Prozent auf 18,68 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,23 Prozent auf 81,40 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 3,08) Prozent auf 1,27 EUR), ATOSS Software (+ 2,98 Prozent auf 117,60 EUR) und BayWa (+ 2,48 Prozent auf 22,70 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil IONOS (-8,42 Prozent auf 27,20 EUR), SÜSS MicroTec SE (-7,41 Prozent auf 63,70 EUR), Fielmann (-3,06 Prozent auf 42,80 EUR), RENK (-2,88 Prozent auf 25,30 EUR) und STO SE (-1,99 Prozent auf 158,00 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 704 451 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie weist im SDAX mit 7,447 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,57 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,91 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at