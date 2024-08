SDAX aktuell: SDAX am Mittag mit Gewinnen

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,90 Prozent höher bei 14 020,23 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 99,200 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,130 Prozent leichter bei 13 876,77 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13 894,84 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 14 031,84 Punkte, das Tagestief hingegen 13 876,62 Zähler.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SDAX bereits um 0,735 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.07.2024, stand der SDAX bei 14 122,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.05.2024, wurde der SDAX mit 14 885,92 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 29.08.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 258,52 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 1,44 Prozent zu Buche. Bei 15 337,24 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell SCHOTT Pharma (+ 13,24 Prozent auf 36,44 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 6,04 Prozent auf 56,20 EUR), SMA Solar (+ 3,90 Prozent auf 21,30 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 3,51 Prozent auf 15,94 EUR) und PATRIZIA SE (+ 3,03 Prozent auf 7,82 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil flatexDEGIRO (-2,22 Prozent auf 13,20 EUR), Eckert Ziegler (-1,83 Prozent auf 43,98 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (-1,69 Prozent auf 3,78 EUR), Hypoport SE (-1,36 Prozent auf 261,40 EUR) und 1&1 (-0,84 Prozent auf 14,22 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX ist die DEUTZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 91 508 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 8,494 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,02 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at