SDAX aktuell: SDAX beginnt Dienstagshandel im Minus

Der SDAX verliert am Dienstagmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,26 Prozent schwächer bei 14 532,07 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 102,502 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,253 Prozent auf 14 533,86 Punkte an der Kurstafel, nach 14 570,66 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 528,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 14 536,87 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bewegte sich der SDAX bei 14 367,06 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 16.04.2024, bei 14 009,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 610,81 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 5,14 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell ADTRAN (+ 2,63 Prozent auf 5,47 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,14 Prozent auf 81,00 EUR), HAMBORNER REIT (+ 0,75 Prozent auf 6,70 EUR), flatexDEGIRO (+ 0,64 Prozent auf 12,66 EUR) und Mutares (+ 0,59 Prozent auf 34,10 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Salzgitter (-5,23 Prozent auf 17,76 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-2,00 Prozent auf 1,27 EUR), SMA Solar (-1,91 Prozent auf 26,66 EUR), DEUTZ (-1,77 Prozent auf 5,57 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,24 Prozent auf 18,34 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX sticht die Salzgitter-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 28 486 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie hat im SDAX mit 7,502 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Mit 7,79 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at