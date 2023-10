SDAX aktuell: SDAX fällt letztendlich

Am Donnerstag beendete der SDAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 12 559,00 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 103,250 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,218 Prozent auf 12 591,64 Punkte an der Kurstafel, nach 12 564,25 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 12 693,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 551,59 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 2,78 Prozent. Der SDAX lag vor einem Monat, am 05.09.2023, bei 13 231,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.07.2023, wurde der SDAX auf 13 358,10 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 05.10.2022, betrug der SDAX-Kurs 10 808,25 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 3,93 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 13 880,68 Punkten. 11 980,54 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell AUTO1 (+ 3,81 Prozent auf 6,32 EUR), Varta (+ 2,96 Prozent auf 17,94 EUR), STRATEC SE (+ 2,82 Prozent auf 43,80 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,20 Prozent auf 36,28 EUR) und Bilfinger SE (+ 1,91 Prozent auf 33,12 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil SUSE (-7,22 Prozent auf 11,05 EUR), ADTRAN (-4,82 Prozent auf 7,70 USD), adesso SE (-3,09 Prozent auf 97,10 EUR), DEUTZ (-2,17 Prozent auf 3,96 EUR) und STO SE (-1,87 Prozent auf 126,00 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 572 475 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 9,890 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Die TRATON-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Grand City Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,21 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

