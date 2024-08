SDAX aktuell: SDAX nachmittags stärker

Am Donnerstag bewegt sich der SDAX um 15:43 Uhr via XETRA 1,72 Prozent fester bei 13 851,45 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 96,498 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,391 Prozent fester bei 13 669,96 Punkten, nach 13 616,75 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 13 855,57 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13 644,68 Punkten.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 1,50 Prozent. Der SDAX lag vor einem Monat, am 15.07.2024, bei 14 570,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.05.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 15 132,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 124,81 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,219 Prozent nach oben. Bei 15 337,24 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 12 940,72 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Ceconomy St (+ 10,63 Prozent auf 2,81 EUR), IONOS (+ 6,96 Prozent auf 26,90 EUR), BayWa (+ 6,65 Prozent auf 14,44 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 5,85 Prozent auf 15,92 EUR) und ADTRAN (+ 5,29 Prozent auf 4,56 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Energiekontor (-2,61 Prozent auf 56,00 EUR), CEWE Stiftung (-1,22 Prozent auf 97,20 EUR), NORMA Group SE (-0,94 Prozent auf 14,68 EUR), KWS SAAT SE (-0,92 Prozent auf 64,80 EUR) und Medios (-0,50 Prozent auf 15,82 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Aktuell weist die Ceconomy St-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 497 228 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 8,018 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Ceconomy St-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Mit 7,88 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at