SDAX aktuell: SDAX rutscht am Nachmittag ab

Der SDAX befindet sich am Nachmittag deutlich im Abwärtstrend.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 4,99 Prozent leichter bei 13 023,57 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 96,526 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13 580,13 Zählern und damit 0,928 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (13 707,32 Punkte).

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 13 580,13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 940,72 Punkten lag.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Der SDAX wurde vor einem Monat, am 05.07.2024, mit 14 632,77 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14 431,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, einen Wert von 13 626,74 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 5,77 Prozent nach unten. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Adtran Networks SE (-0,10 Prozent auf 19,18 EUR), Dermapharm (-0,14 Prozent auf 34,65 EUR), Vitesco Technologies (-1,20) Prozent auf 53,35 EUR), Fielmann (-1,83 Prozent auf 40,15 EUR) und HORNBACH (-1,89 Prozent auf 72,80 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil adesso SE (-15,62 Prozent auf 75,10 EUR), 1&1 (-14,44 Prozent auf 12,56 EUR), SÜSS MicroTec SE (-11,68 Prozent auf 47,25 EUR), AUTO1 (-10,58 Prozent auf 6,89 EUR) und Energiekontor (-9,98 Prozent auf 56,80 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Schaeffler-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 047 096 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 7,653 Mrd. Euro weist die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,51 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie an.

