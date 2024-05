SDAX aktuell: SDAX verbucht zum Start Zuschläge

Anleger in Frankfurt schicken den SDAX heute erneut ins Plus.

Am Montag verbucht der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,15 Prozent auf 14 859,56 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 122,878 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,191 Prozent höher bei 14 865,78 Punkten, nach 14 837,44 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 14 859,56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 875,29 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, lag der SDAX-Kurs bei 14 348,47 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 13.02.2024, mit 13 707,95 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, den Stand von 13 592,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,51 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 900,90 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Ceconomy St (+ 3,05 Prozent auf 2,30 EUR), pbb (+ 2,18 Prozent auf 5,15 EUR), INDUS (+ 1,47 Prozent auf 27,55 EUR), PATRIZIA SE (+ 1,27 Prozent auf 8,79 EUR) und IONOS (+ 1,21 Prozent auf 25,10 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen CompuGroup Medical SE (-2,08 Prozent auf 27,24 EUR), Kontron (-1,46 Prozent auf 18,89 EUR), Schaeffler (-1,32 Prozent auf 6,34 EUR), Hypoport SE (-0,90 Prozent auf 285,60 EUR) und 1&1 (-0,83 Prozent auf 16,68 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Ceconomy St-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 302 610 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX mit 16,950 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,98 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at