SDAX aktuell: SDAX zeigt sich schwächer

Kaum verändert zeigt sich der SDAX am Dienstag.

Um 15:42 Uhr fällt der SDAX im XETRA-Handel um 0,20 Prozent auf 13 854,25 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 101,874 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,063 Prozent höher bei 13 890,86 Punkten in den Handel, nach 13 882,08 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 13 780,94 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 907,12 Zähler.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, mit 13 671,02 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 22.07.2024, lag der SDAX noch bei 14 510,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wies der SDAX einen Stand von 12 273,84 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 0,239 Prozent zu Buche. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 940,72 Zählern.

Die Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Mutares (+ 5,12 Prozent auf 25,65 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,33 Prozent auf 55,90 EUR), AUTO1 (+ 2,87 Prozent auf 9,49 EUR), EVOTEC SE (+ 2,34 Prozent auf 5,91 EUR) und TAKKT (+ 2,16 Prozent auf 9,95 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil PATRIZIA SE (-3,72 Prozent auf 8,53 EUR), 1&1 (-2,26 Prozent auf 13,84 EUR), Dermapharm (-2,16 Prozent auf 31,70 EUR), Dürr (-1,80 Prozent auf 20,70 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-1,72 Prozent auf 5,99 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 755 107 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 9,765 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,93 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,15 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at