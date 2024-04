SDAX aktuell: So steht der SDAX mittags

Am Donnerstag bewegt sich der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,44 Prozent tiefer bei 14 144,90 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 117,430 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,134 Prozent auf 14 188,53 Punkte an der Kurstafel, nach 14 207,63 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 14 188,53 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 105,12 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der SDAX bereits um 1,17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.03.2024, stand der SDAX bei 14 092,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.01.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 711,51 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 25.04.2023, den Stand von 13 607,84 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 2,34 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 14 638,48 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 230,25 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Varta (+ 5,85 Prozent auf 9,41 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,17 Prozent auf 75,50 EUR), ATOSS Software (+ 1,88 Prozent auf 244,00 EUR), PATRIZIA SE (+ 1,53 Prozent auf 7,97 EUR) und Ceconomy St (+ 1,22 Prozent auf 2,15 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil STRATEC SE (-4,46 Prozent auf 39,65 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-3,44 Prozent auf 0,87 EUR), DWS Group GmbH (-2,83 Prozent auf 39,84 EUR), CompuGroup Medical SE (-2,54 Prozent auf 28,36 EUR) und BayWa (-1,97 Prozent auf 22,40 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 980 573 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 17,375 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,68 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,12 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

