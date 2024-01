SDAX-Handel aktuell: Anleger lassen SDAX am Dienstagmittag steigen

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Um 12:10 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,80 Prozent fester bei 13 626,10 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 110,777 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,359 Prozent auf 13 566,90 Punkte an der Kurstafel, nach 13 518,34 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 13 626,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 520,21 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 13 799,64 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 23.10.2023, einen Stand von 12 213,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2023, wies der SDAX einen Wert von 13 292,31 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 sank der Index bereits um 1,41 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 14 067,87 Punkten. 13 230,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell Befesa (+ 4,86 Prozent auf 34,50 EUR), ATOSS Software (+ 4,39 Prozent auf 238,00 EUR), Schaeffler (+ 4,12 Prozent auf 5,81 EUR), Hypoport SE (+ 4,05 Prozent auf 184,90 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 3,16 Prozent auf 5,69 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil MorphoSys (-2,30 Prozent auf 32,65 EUR), Grand City Properties (-2,25 Prozent auf 8,93 EUR), Kontron (-1,59 Prozent auf 22,22 EUR), CANCOM SE (-1,09 Prozent auf 29,08 EUR) und Fielmann (-0,95 Prozent auf 48,04 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die DEUTZ-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 325 850 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 11,080 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,57 zu Buche schlagen. Die Schaeffler-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,59 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at