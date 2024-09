SDAX-Handel aktuell: SDAX beendet den Montagshandel mit Gewinnen

Am Abend agierten die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Letztendlich ging der SDAX nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 13 365,53 Punkten aus dem Handel. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 96,238 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,239 Prozent auf 13 372,98 Punkte an der Kurstafel, nach 13 341,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 351,53 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 426,61 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 09.08.2024, betrug der SDAX-Kurs 13 624,65 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 15 038,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, stand der SDAX bei 13 080,12 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 3,30 Prozent ein. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell PATRIZIA SE (+ 3,91 Prozent auf 8,51 EUR), CANCOM SE (+ 2,80 Prozent auf 27,14 EUR), ADTRAN (+ 2,40 Prozent auf 4,61 EUR), Fielmann (+ 2,38 Prozent auf 45,15 EUR) und SÜSS MicroTec SE (+ 2,18 Prozent auf 51,60 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen PVA TePla (-6,76 Prozent auf 12,56 EUR), pbb (-3,21 Prozent auf 5,58 EUR), SMA Solar (-2,42 Prozent auf 18,12 EUR), Salzgitter (-2,37 Prozent auf 13,99 EUR) und Hypoport SE (-2,19 Prozent auf 258,80 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 435 324 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Deutsche Wohnen SE mit 9,229 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

2024 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Mit 8,32 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

