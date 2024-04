SDAX-Handel aktuell: SDAX beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten

Am Donnerstag fällt der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,09 Prozent auf 13 986,43 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 115,637 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,123 Prozent höher bei 14 015,55 Punkten, nach 13 998,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 14 015,55 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 986,43 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der SDAX bereits um 2,29 Prozent nach. Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 18.03.2024, bei 13 881,21 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 18.01.2024, bei 13 405,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.04.2023, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 662,63 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 1,20 Prozent aufwärts. Bei 14 638,48 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell Ceconomy St (+ 0,91 Prozent auf 2,21 EUR), Südzucker (+ 0,78 Prozent auf 12,92 EUR), PATRIZIA SE (+ 0,75 Prozent auf 8,07 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 0,73 Prozent auf 0,97 EUR) und Vitesco Technologies (+ 0,61 Prozent auf 65,85 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,82 Prozent auf 18,83 EUR), SYNLAB (-1,70 Prozent auf 10,42 EUR), Varta (-1,38 Prozent auf 7,50 EUR), STO SE (-1,35 Prozent auf 146,20 EUR) und Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-1,31 Prozent auf 33,24 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Aktuell weist die Ceconomy St-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 48 527 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 16,825 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die Schaeffler-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,25 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

