SDAX-Handel aktuell: SDAX letztendlich mit Gewinnen

Der SDAX entwickelte sich am Abend positiv.

Der SDAX erhöhte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,73 Prozent auf 12 948,41 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 103,606 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,285 Prozent höher bei 12 764,76 Punkten, nach 12 728,50 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 12 984,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 764,76 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,351 Prozent abwärts. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 09.10.2023, bei 12 588,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.08.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 13 364,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.11.2022, verzeichnete der SDAX einen Wert von 11 896,58 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2023 ein Plus von 7,15 Prozent zu Buche. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 880,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 973,73 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 12,30 Prozent auf 33,79 EUR), CANCOM SE (+ 10,17 Prozent auf 27,08 EUR), ZEAL Network SE (+ 9,33 Prozent auf 32,80 EUR), GRENKE (+ 8,68 Prozent auf 21,90 EUR) und Fielmann (+ 7,58 Prozent auf 42,86 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Energiekontor (-9,68 Prozent auf 68,10 EUR), KWS SAAT SE (-3,90 Prozent auf 51,80 EUR), ADTRAN (-3,03 Prozent auf 5,12 USD), Wacker Neuson SE (-2,44 Prozent auf 17,62 EUR) und Schaeffler (-2,05 Prozent auf 5,03 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 478 960 Aktien gehandelt. Im SDAX nimmt die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 9,290 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Im SDAX weist die TRATON-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die pbb-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,15 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at