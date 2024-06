SDAX-Handel aktuell: SDAX schwächelt zum Start

So bewegt sich der SDAX am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch sinkt der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,03 Prozent auf 14 835,15 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 122,046 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14 869,29 Zählern und damit 0,203 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (14 839,12 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 869,42 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 830,84 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der SDAX bereits um 1,02 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, wurde der SDAX mit 14 837,44 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2024, stand der SDAX bei 13 999,95 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 12.06.2023, bei 13 520,58 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,34 Prozent zu. Bei 15 337,24 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell RENK (+ 2,15 Prozent auf 25,41 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 1,83 Prozent auf 1,22 EUR), ADTRAN (+ 1,59 Prozent auf 5,12 USD), PATRIZIA SE (+ 1,54 Prozent auf 7,92 EUR) und GFT SE (+ 1,12 Prozent auf 27,10 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen SAF-HOLLAND SE (-3,69 Prozent auf 16,72 EUR), thyssenkrupp nucera (-3,44 Prozent auf 10,11 EUR), Dürr (-2,13 Prozent auf 22,08 EUR), Energiekontor (-1,63 Prozent auf 66,30 EUR) und CEWE Stiftung (-1,49 Prozent auf 106,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 103 371 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 16,450 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Die Schaeffler-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Schaeffler-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

