SDAX-Handel aktuell: SDAX startet mit Gewinnen

Der SDAX knüpft am Freitagmorgen an seine Vortagesgewinne an.

Am Freitag geht es im SDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,19 Prozent auf 14 378,17 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 103,516 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,178 Prozent auf 14 377,02 Punkte an der Kurstafel, nach 14 351,42 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 14 363,61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 382,18 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0,875 Prozent. Der SDAX stand vor einem Monat, am 28.05.2024, bei 15 149,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.03.2024, wies der SDAX einen Stand von 14 294,62 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.06.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 294,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,03 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit ADTRAN (+ 3,53 Prozent auf 4,99 USD), DEUTZ (+ 2,50 Prozent auf 5,95 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 2,30 Prozent auf 1,34 EUR), PVA TePla (+ 2,05 Prozent auf 15,41 EUR) und Energiekontor (+ 1,43 Prozent auf 63,80 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Deutsche Beteiligungs (-7,05 Prozent auf 25,05 EUR), MLP SE (-4,83 Prozent auf 5,91 EUR), 1&1 (-1,25 Prozent auf 15,80 EUR), Dermapharm (-0,82 Prozent auf 36,35 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-0,75 Prozent auf 6,66 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SDAX sticht die DEUTZ-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 29 450 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 6,946 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Die Schaeffler-Aktie hat mit 5,65 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Unter den Aktien im Index bietet die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

