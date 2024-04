SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste

Am Dienstag gibt der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 1,54 Prozent auf 14 038,22 Punkte nach. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 118,745 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,783 Prozent leichter bei 14 146,42 Punkten, nach 14 258,08 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 14 033,71 Punkte, das Tageshoch hingegen 14 149,69 Zähler.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, wurde der SDAX mit 13 906,54 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2024, stand der SDAX bei 13 446,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, bei 13 492,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,57 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 14 638,48 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,05 Prozent auf 19,17 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 0,20 Prozent auf 7,62 EUR), Adtran Networks SE (-0,10 Prozent auf 19,94 EUR), Pfeiffer Vacuum (-0,13 Prozent auf 153,80 EUR) und HAMBORNER REIT (-0,15 Prozent auf 6,77 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Varta (-8,56 Prozent auf 8,17 EUR), pbb (-4,01 Prozent auf 4,60 EUR), SÜSS MicroTec SE (-3,92 Prozent auf 37,95 EUR), AUTO1 (-3,84 Prozent auf 4,36 EUR) und Salzgitter (-3,78 Prozent auf 23,90 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 223 593 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 17,325 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Die Schaeffler-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at