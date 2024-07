SDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der SDAX aktuell

Das macht der SDAX am fünften Tag der Woche.

Um 15:42 Uhr verbucht der SDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,70 Prozent auf 14 130,03 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 98,730 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,056 Prozent fester bei 14 040,14 Punkten in den Handel, nach 14 032,26 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Freitag bei 14 003,31 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 135,50 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 1,86 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 26.06.2024, notierte der SDAX bei 14 297,39 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 26.04.2024, einen Wert von 14 256,34 Punkten auf. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 26.07.2023, bei 13 669,01 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,23 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 230,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell TAKKT (+ 3,68 Prozent auf 10,14 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,48 Prozent auf 74,30 EUR), SFC Energy (+ 2,94 Prozent auf 21,00 EUR), PATRIZIA SE (+ 2,85 Prozent auf 7,22 EUR) und flatexDEGIRO (+ 2,72 Prozent auf 13,03 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen BayWa (-2,74 Prozent auf 13,50 EUR), AUTO1 (-1,88 Prozent auf 6,80 EUR), CANCOM SE (-1,43 Prozent auf 31,62 EUR), IONOS (-1,43 Prozent auf 24,15 EUR) und 1&1 (-1,30 Prozent auf 15,24 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 278 389 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 7,272 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

2024 verzeichnet die Schaeffler-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 8,18 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der TAKKT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at