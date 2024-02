SDAX-Handel aktuell: So performt der SDAX am Mittwochnachmittag

Am Mittwoch bewegt sich der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,98 Prozent leichter bei 13 811,35 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 113,262 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,265 Prozent auf 13 985,46 Punkte an der Kurstafel, nach 13 948,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 791,28 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 990,46 Zählern.

SDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0,604 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, erreichte der SDAX einen Wert von 13 534,06 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 07.11.2023, den Stand von 12 731,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.02.2023, lag der SDAX-Kurs bei 13 229,76 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gab der Index bereits um 0,071 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 230,25 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Kontron (+ 2,51 Prozent auf 22,08 EUR), KSB SE (+ 2,05 Prozent auf 596,00 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,04 Prozent auf 32,45 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,90 Prozent auf 64,30 EUR) und Deutsche Beteiligungs (+ 1,64 Prozent auf 27,85 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen CompuGroup Medical SE (-15,85 Prozent auf 33,66 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-7,23 Prozent auf 0,99 EUR), pbb (-6,26 Prozent auf 4,64 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-5,49 Prozent auf 5,41 EUR) und Hypoport SE (-4,68 Prozent auf 191,60 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der pbb-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 2 882 522 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 11,350 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,67 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die pbb-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at