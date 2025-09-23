Starker Wochentag in Frankfurt: So steht der SDAX mittags

Mit dem SDAX geht es heute aufwärts.

Um 12:10 Uhr geht es im SDAX im XETRA-Handel um 0,64 Prozent nach oben auf 17 053,74 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 85,177 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,265 Prozent fester bei 16 989,70 Punkten, nach 16 944,87 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 16 989,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 135,58 Einheiten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, lag der SDAX bei 17 220,43 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 23.06.2025, den Stand von 16 523,43 Punkten. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 23.09.2024, bei 13 666,78 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 22,80 Prozent zu. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 183,63 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell thyssenkrupp nucera (+ 7,62 Prozent auf 10,74 EUR), Siltronic (+ 4,26 Prozent auf 45,00 EUR), grenke (+ 3,82 Prozent auf 17,40 EUR), Salzgitter (+ 3,53 Prozent auf 24,04 EUR) und CANCOM SE (+ 3,33 Prozent auf 24,80 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil NORMA Group SE (-8,30 Prozent auf 16,36 EUR), Alzchem Group (-2,38 Prozent auf 139,20 EUR), 1&1 (-2,20 Prozent auf 20,05 EUR), KSB SE (-1,55 Prozent auf 892,00 EUR) und Wacker Neuson SE (-1,04 Prozent auf 23,85 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die NORMA Group SE-Aktie aufweisen. 447 510 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie hat im SDAX mit 5,641 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,50 erwartet. Die Mutares-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,38 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at