SDAX-Papier Mutares-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Mutares Aktionären eine Freude

Für das Jahr 2023 wurde im Zuge der Hauptversammlung von SDAX-Wert Mutares am 04.06.2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR beschlossen. Damit wurde die Mutares-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 100,00 Prozent erhöht. Insgesamt wurde beschlossen 36,10 Mio. EUR an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 16,83 Prozent.

Mutares- Dividendenrenditeanpassung

Der Mutares-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem XETRA-Handel bei 41,15 EUR in den Feierabend. Der Dividendenabschlag auf den Mutares-Titel erfolgt am 05.06.2024, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Mutares-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenausschüttung an die Mutares-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Mutares weist für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 5,65 Prozent auf. Die Dividendenrendite zog im Vorjahresvergleich somit an, denn damals betrug sie noch 5,56 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Mutares-Aktienkurs via XETRA 67,28 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 90,24 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Mutares

Für das Jahr 2024 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 2,40 EUR voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Zunahme auf 5,79 Prozent bedeuten.

Basisdaten von Dividenden-Aktie Mutares

Mutares ist ein SDAX-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 869,296 Mio. EUR. Dividenden-Aktie Mutares weist aktuell ein KGV von 1,86 auf. 2023 setzte Mutares 4,689 Mrd. EUR um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 19,08 EUR.

Redaktion finanzen.at