SDAX-Papier Wüstenrot Württembergische-Aktie: Diese Dividendenauszahlung sieht Wüstenrot Württembergische für Anteilseigner vor

Im Zuge der Hauptversammlung von SDAX-Titel Wüstenrot Württembergische am 14.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr in Höhe von EUR je Aktie beschlossen.

Entwicklung der Dividendenrendite

Die Wüstenrot Württembergische-Aktie beendete den Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 13,50 EUR. Am 15.05.2024 wird das Wüstenrot Württembergische-Papier Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Wüstenrot Württembergische-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Zahlung der Dividende an die Wüstenrot Württembergische-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr beträgt die Dividendenrendite des Wüstenrot Württembergische-Titels Prozent. Wie aus der Renditenhistorie hervorgeht, hat sich die Dividendenrendite damit nicht verändert.

Vergleich von realer Rendite und Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Wüstenrot Württembergische-Aktienkurs via XETRA um 29,54 Prozent verringert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 11,64 Prozent stärker zugenommen als der Wüstenrot Württembergische-Kurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Wüstenrot Württembergische

Demzufolge würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen auf demselben Stand bleiben. Dementsprechend würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen stagnieren.

Wüstenrot Württembergische-Basisinformationen

Der Börsenwert des SDAX-Unternehmens Wüstenrot Württembergische beträgt aktuell 1,271 Mrd. EUR.

