SDAX-Titel adesso SE-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich adesso SE-Anleger freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von SDAX-Wert adesso SE am 04.06.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 0,70 EUR je Aktie beschlossen. Damit wurde die adesso SE-Ausschüttung im Vorjahresvergleich um 7,69 Prozent erhöht. Insgesamt wurde beschlossen 5,28 Mio. EUR an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 6,67 Prozent.

adesso SE- Ausschüttungsrendite im Fokus

Der adesso SE-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem XETRA-Handel bei 100,20 EUR in den Feierabend. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von adesso SE, demnach wird die adesso SE-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den adesso SE-Aktienkurs haben. Die Dividendenauszahlung an die adesso SE-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 weist der adesso SE-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 0,65 Prozent auf. Damit zog die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr an, als sie noch 0,49 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite und Aktienkurs im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren verringerte sich der Aktienkurs von adesso SE via XETRA um 22,92 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -21,82 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausschüttungen in der Vergleichsgruppe

Verglichen mit der Peergroup (Bechtle) schneidet adesso SE 2023 als unübertroffene Dividenden-Aktie ab. Auch bei der Dividendenrendite schneidet adesso SE nicht so gut ab wie die Konkurrenz. Mit einer Dividende in Höhe von 5,28 Mio. EUR stellt adesso SE im Peergroup-Vergleich die stärkste Dividenden-Aktie dar, während Bechtle bei der Dividendenrendite mit 0,70 Prozent besser abschneidet.

adesso SE- Dividendenschätzung

Für 2024 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,77 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0,76 Prozent zulegen.

Basisdaten von adesso SE

adesso SE ist ein SDAX-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 634,295 Mio. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von adesso SE beläuft sich aktuell auf 218,34. Im Jahr 2023 erwirtschaftete adesso SE einen Umsatz von 1,136 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 0,49 EUR.

Redaktion finanzen.at